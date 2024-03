Vereadores votam projeto que institui programa de prÃ©-natal masculino

Três projetos de lei serão analisados pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande na sessão desta quinta-feira (21). O projeto de lei 11.077/23, do vereador Dr. Jamal, que dispõe sobre o programa pré-natal masculino será votado em primeira discussão.

Contribuindo para uma paternidade mais presente e responsável, a iniciativa visa promover a participação ativa dos pais no acompanhamento gestacional, despertar debates e reflexões entre os parlamentares, bem como interesse da população sobre a importância do envolvimento paterno desde o período pré-natal.

Em segunda discussão e votação, segue para análise o projeto de lei 11.126/23, do vereador Otávio Trad, que institui o Dia Municipal da Secretária, que será comemorado anualmente em 30 de setembro.

Já em primeira discussão e votação, será apreciado o projeto de lei 10.692/22, que determina a disponibilização de QR Code nas placas de identificação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos para leitura e identificação do histórico das pessoas homenageadas. A proposta é do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão.

Os trabalhos têm início às 9h20 no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook, Youtube, Rede E e TV Câmara, no canal 7.3 da TV aberta.

