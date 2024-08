Vereadores votam projeto que permite intérprete Libras em maternidades

As atividades legislativas retornam nesta quinta-feira (1°), do recesso na Câmara Municipal de Campo Grande e os vereadores deliberam sobre um Veto do Poder Executivo e dois Projetos em sessão ordinária.

Em única discussão e votação, os parlamentares analisam em Plenário o Veto Total ao Projeto de Lei apresentado pelo vereador Júnior Coringa, que altera a Lei n. 5.799, de 3 de janeiro de 2017, e autoriza o Poder Executivo a criar um local adequado destinado a eventos de som automotivo, manobras, arrancadas e encontros de motociclistas no município de Campo Grande e dá outras providências.

Também em única discussão e votação, será votado o Projeto de Lei n. 11.391/24, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.403.240,03.

Por fim, em turno único de discussão e votação será votado o Projeto de Lei Complementar n. 856/23, Substitutivo ao Projeto de Lei n. 10.891/23, que permite a presença de tradutor ou intérprete de Língua Brasileira de Sinais – Libras, sempre que solicitada pelo paciente, em maternidades e salas de parto dos estabelecimentos hospitalares das redes pública e privada.

A proposta é de autoria do vereador Dr. Victor Rocha.

