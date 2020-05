Vídeo - O pau come na Câmara, Salineiro e Chiquinho Teles trocam farpas

Os vereadores André Salineiro (Avante) e Chiquinho Teles (PSD), líder do prefeito Marquinhos Trad na Câmara Municipal trocaram ofensas na sessão desta quinta-feira (21), durante a discussão de um requerimento.

O requerimento que fez o clima esquentar entre os parlamentares foi apresentado por Salineiro, pedindo dados de todos os trabalhadores do Programa de Inclusão Profissional (Proinc).

Chiquinho Teles usou a tribuna para defender o programa gerido na Fundação Social do Trabalho (Funsat) e também o requerimento, mas ressaltou que o requerimento para dados do Proinc “são para pessoas que não têm coragem de abrir o Portal da Transparência”. “Eu não vejo problema nenhum o prefeito responder o requerimento, mesmo porque é tudo muito claro. O que quero estou questionando, é querer colocar em cheque a administração do prefeito Marquinhos Trad”, disse o líder do governo na Casa. Ele ainda avaliou que o requerimento é “eleitoreiro e politiqueiro”.

Salineiro também, usou a tribuna para rebater a fala de Chiquinho Teles. “Não vou descer ao nível do vereador [Chiquinho Teles] pois pela sua posição de líder do governo tem que se sujeitar a algumas coisas que eu como homem não me sujeitaria”, disse quando a confusão teve início, a sessão precisou ser interrompida. Acompanhe o momento da discussão:

