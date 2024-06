Adolescente de 14 anos é a primeira morte de dengue na Capital em 2024

Um adolescente, de 14 anos, é a primeira pessoa a morrer por dengue, em Campo Grande, neste ano. Segundo informações da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), o garoto não tinha tomado nenhuma dose da vacina contra a doença e era incluído no grupo de risco.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, comentou que o menino tinha anemia falciforme. A informação da comorbidade não foi destacada no boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde). A representante da pasta municipal disse desconhecer o motivo da falta do dado no registro estadual.

Ao todo, 26 mortes por dengue foram confirmados no estado. Outras 13 vítimas tem o laudo de morte em investigação. Até a última atualização, 11.550 pessoas haviam contraído a doença no estado. A SES também registrou 19.723 casos prováveis em Mato Grosso do Sul.

Vacinação em MS

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade;

A população pode buscar pelo imunizante em postos de saúde de todas as cidades de Mato Grosso do Sul;

Em Campo Grande, a vacinação contra a dengue está disponível em todos os postos de saúde, de segunda a sexta, das 7h às 17h.

