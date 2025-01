Agentes de saúde de Campo Grande podem medir pressão e glicemia nas casas

Foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande, a Resolução SESAU N. 863, assinada pela Secretária Municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo. A resolução estabelece as ações e procedimentos que os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) podem realizar no âmbito de suas funções.

A resolução, que contém 10 artigos, autoriza os ACS a realizar aferições de pressão arterial, medições de glicemia capilar, aferições de temperatura axilar e verificações antropométricas durante visitas domiciliares, atividades coletivas e ações de saúde, sempre sob orientação e supervisão de profissionais de saúde de nível superior, como médicos e enfermeiros.

Entre as atividades destacadas, a aferição de pressão arterial pode ser feita em pacientes hipertensos, naqueles com histórico familiar da doença ou que apresentem queixas clínicas durante a visita. As medições de glicemia capilar também podem ser realizadas em pacientes diabéticos, e a aferição de temperatura corporal pode ser feita quando houver queixas de febre.

Além disso, a resolução prevê que os ACS devem registrar todos os procedimentos realizados no sistema de informações da saúde e garantir que os pacientes com resultados alterados sejam encaminhados para avaliação nas unidades de saúde.

A resolução também determina que os ACS que completaram o curso técnico terão a possibilidade de expandir suas práticas na prevenção e controle de doenças. A qualificação periódica dos ACS será responsabilidade dos enfermeiros supervisores, para garantir que os profissionais possuam aptidão para o uso dos equipamentos e realização dos procedimentos.

A Resolução SESAU N. 863 já está em vigor na data de sua publicação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também