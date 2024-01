Agora é 0800! Ouvidoria SUS oferece atendimento telefônico gratuito à população

A partir de agora ficou mais fácil o cidadão entrar em contato com a Ouvidoria SUS da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande. O serviço passou a contar com um telefone 0800 para atendimento gratuito à população. A Ouvidoria recebe uma média de 4 mil ligações por mês.

Através do número 0800 314 9955 o cidadão poderá receber informações, orientações sobre serviços, registrar denúncias, reclamações, sugestões e elogios. Importante ressaltar que o número (67) 3314-9955 continua disponível para atendimento.

A Ouvidoria SUS é um canal de escuta qualificada que recebe manifestações e também é responsável por disseminar informações em saúde, registrar e encaminhar as manifestações acolhidas pelos órgãos e setores competentes pela análise e providências, e acompanhar para dar a devolutiva ao cidadão.

As manifestações registradas são protocoladas pelos cidadãos nesta Ouvidoria que podem ser acompanhadas posteriormente pelo usuário através do número de protocolo gerado no Sistema OUVIDORSUS. Esta realiza o devido acolhimento e escuta qualificada ao cidadão, são registradas, analisadas, classificadas, tipificadas e encaminhadas para a rede de ouvidorias e parceiros pela equipe técnica, que acompanha o desenrolar até o retorno ao cidadão e a finalização das manifestações; com objetivo de assegurar o equilíbrio e a qualidade, seguindo os princípios e diretrizes do SUS.

Todos os atendimentos da Ouvidoria SUS são registrados e os resultados são apresentados em relatórios divulgados mensalmente. No último ano foram atendidas mais de 39 mil manifestações, conforme informações do serviço.

O cidadão pode registrar a demanda na Ouvidoria SUS por várias plataformas:



Pessoalmente: Rua Bahia, n. 280 – Centro, das 7h às 17h (segunda a sexta-feira);

Telefone: das 7h às 21h30 (segunda a sexta-feira) das 7h às 12h (sábado);

E-mail: [email protected];

Fala Campo Grande: http://fala.campogrande.ms.gov.br/ ou aplicativo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também