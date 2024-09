Anvisa proíbe a venda de termômetros e medidores de pressão com mercúrio

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta terça-feira (24), no Diário Oficial da União (DOU), uma resolução que proíbe a fabricação, importação, comercialização e o uso em serviços de saúde de termômetros e medidores de pressão arterial com coluna de mercúrio.

A proibição, no entanto, só se aplica aos equipamentos usados por médicos e a população em geral, e não a produtos para pesquisa, calibração de instrumentos ou uso como padrão de referência.

Ainda segundo a resolução, termômetros e medidores de pressão com coluna de mercúrio que forem retirados de uso devem seguir as Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, fixadas pela Anvisa em 2018.

A decisão atende uma demanda da Convenção de Minamata, cujo o Brasil é signatário, que busca diminuir o uso de mercúrio em todo o mundo. A iniciativa regulatória sobre o tema foi aprovada pela diretoria colegiada da Anvisa, em reunião pública, em 2022.

“Termômetros e esfigmomanômetros [medidores de pressão] digitais são produtos para a saúde de uso difundido no Brasil e possuem as mesmas indicações clínicas que os que contém mercúrio. Esses dispositivos também possuem a sua precisão avaliada compulsoriamente pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade e são ambientalmente mais sustentáveis”, disse o órgão em nota.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também