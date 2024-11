Campo Grande receberá verba para a compra de testes de gravidez gratuitos

Com o objetivo de ampliar o acesso ao diagnóstico da gravidez, o Ministério da Saúde enviará R$ 6,3 milhões para que municípios e o Distrito Federal adquiram kits de teste rápido de gravidez. Campo Grande vai receber R$ 29.874,90 para compra de aproximadamente 15 mil exames.

A medida visa garantir que o TRG esteja disponível em todos os serviços da APS (atenção primária à saúde), mesmo nos lugares mais remotos. “O teste rápido de gravidez é necessário para que as pessoas tenham acesso a diversos serviços no SUS (Sistema Único de Saúde), como a inserção do DIU de cobre, já que o dispositivo não pode ser colocado em quem já está gestante, além de permitir o início precoce do acompanhamento pré-natal”, explicou a coordenadora-geral de Atenção à Saúde das Mulheres, Renata Reis.

“Quando uma mulher chega a uma unidade básica em busca de um teste, ele precisa estar disponível, assim como um atendimento qualificado e humanizado para atender às suas necessidades de saúde”, defendeu.

Os recursos financeiros chegarão a todas as unidades da Federação, nos 5.570 municípios brasileiros, e serão pagos em parcela única. O valor mínimo que cada município receberá é de R$ 200, valor estimado para a compra de 100 TRGs. O SasiSUS (Subsistema de Atenção à Saúde Indígena), parte integrante do SUS e cuja responsabilidade é compartilhada com estados e municípios, também deverá receber os testes adquiridos pela gestão local.

O cálculo dos recursos para cada território leva em conta o valor unitário de um teste rápido de gravidez multiplicado pela estimativa do número de gestantes por município de residência.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também