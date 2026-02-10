Menu
Saúde

Campo Grande registra primeiro caso de morcego positivo para raiva em 2026

O animal foi encontrado e recolhido no bairro Vivendas do Bosque

10 fevereiro 2026 - 08h22Luiz Vinicius     atualizado em 10/02/2026 às 08h22
Morcego com raiva foi encontrado em Campo GrandeMorcego com raiva foi encontrado em Campo Grande   (Fish and Wildlife Service Headquarters/Flickr)

Campo Grande registrou nesta segunda-feira, dia 9, o primeiro caso de morcego positivo para raiva em 2026. O animal foi encontrado e recolhido no bairro Vivendas do Bosque.

O Centro de Controle de Zoonoses informou que o vírus da raiva, mesmo com o animal recolhido, permanece em circulação na cidade.

O órgão alerta que caso a população encontre um morcego caído no chão, voando durante o dia ou em um imóvel, "jamais toque no animal".

As orientações são a seguinte:

  • Isole o animal: Coloque um balde ou caixa sobre ele (sem tocá-lo) e mantenha pessoas e pets afastados.
  • Contato zero: Não tente remover ou manipular o morcego por conta própria.
  • Acione o CCZ: Ligue imediatamente para a Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ) para o recolhimento seguro e análise laboratorial.

"É importante destacar que encontrar um morcego positivo não é motivo para pânico, mas sim para alerta. O aumento nas notificações reflete a eficiência do sistema de vigilância e a conscientização da população em informar as autoridades".

Os telefones de contato são: 3313-5000, 2020-1801, 2020-1789 e pelo plantão: 2020-1794.

