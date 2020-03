Já são 19 casos confirmados do novo coronavírus em Campo Grande, segundo os dados divulgados na tarde desse sábado (21) em boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Nos dados do governo estadual, oficialmente são 16 casos em Mato Grosso do Sul, só 14 na capital, 1 em Sidrolândia e 1 em Ponta Porã. O último caso a surgir no interior do estado foi o de Ponta Porã, homem de 27 anos que esteve na Itália, caso notificado na quinta-feira (19).

O mapeamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde abrange os dias 26 de fevereiro até às 16 horas deste sábado (21). Ao todo, foram notificados 171 casos suspeitos, destes, 121 foram descartados, três excluídos porque não seguiam critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e 28 aguardam resultados.

No que se refere ao local de atendimento, até ontem 14,7% deram entrada em UPA/CRS/UBS do município, 10,2% procuraram hospitais públicos e particulares e 5% foram atendidos em consultórios médicos.

Nesse sábado Campo Grande completa uma semana dos dois primeiros casos de coronavírus confirmados, uma jovem de 23 anos, infectada no Rio de Janeiro e um homem de 36 anos que pegou a doença em viagem a trabalho na Inglaterra.

