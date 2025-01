Com alta nos casos de dengue, MS vai receber 41,7 mil testes rápidos

O Ministério da Saúde divulgou que irá distribuir 6,5 milhões de testes rápidos para diagnóstico de dengue nos próximos dias. Deste número, Mato Grosso do Sul vai receber 41.775 equipamentos de avaliação.

Para a distribuição foi utilizado como critério a proporção de notificação dos casos suspeitos de dengue de cada estado, durante as semanas epidemiológicas 27/2024 e 02/2025. As notificações de casos suspeitos também foram consideradas, devido à demanda gerada pela busca por atendimento e utilização dos testes.

Por meio de nota técnica pública, foi informado que os testes irão detectar a produção da proteína NS1 (não estrutural 1) no organismo do infectado. A proteína é encontrada nos pacientes infectados por todos os quatro tipos de dengue. O teste deve ser utilizado entre o primeiro e quinto dia após o início dos sintomas da doença.

O resultado do teste rápido é revelado como o de um teste de gravidez. Para ser considerada positiva, deve aparecer uma linha na região C (controle) e uma na região T do teste. A intensidade da cor irá variar de acordo com a concentração do antígeno NS1 da dengue presente na amostra.

Vale destacar que, no entanto, através do teste não será possível diferenciar qual sorotipo da doença está causando a infecção.

