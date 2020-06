Coronavírus: Prefeitura realiza blitz sanitárias educativas contra pandemia

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta segunda-feira (1º) a blitz sanitária educativa em função do novo coronavírus. Equipes da Saúde, Educação e voluntários orientaram a população, mediram a temperatura e realizaram testes rápidos em usuários do transporte coletivo nos terminais Morenão, Guaicurus e Moreninhas.

De acordo com o órgão, a campanha acontecerá até o dia 5 de junho, tendo como intuito orientar sobre a importância do uso de máscaras e higiene das mãos, para evitar o contágio da Covid-19.

Os três terminais fiscalizados recebem, em média, 10.300 pessoas entre as 5 e 8 horas da manhã, no chamado horário de pico. Na tarde desta segunda-feira, a partir das 15 horas, a Prefeitura dá início a blitz nas ruas de Campo Grande, com ação no cruzamento da Avenida Calógeras com a Rua 15 de Novembro.

Cronograma:

Terça-feira (02):Manhã: Terminais General Osório, Nova Bahia, Hércules Maymone.

Tarde: Gerônimo de Albuquerque – Bairro Nova Lima.

Quarta-feira (03):

Manhã: Terminais Júlio de Castilho, Bandeirantes e Aero Rancho.

Tarde: Rua Barueri – Bairro Moreninhas.

Quinta-feira (04):

Manhã: Rua 14 de Julho esquina com Avenida Afonso Pena – Centro.

Sexta-feira (05)

Manhã: Rua da Divisão – Bairro Parati.

