Covid-19 em MS: Estado registra 7 novas mortes pela doença

Mato Grosso do Sul registrou 7 novas mortes por Covid-19, em 5 cidades do Estado. A informação foi confirmada no boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta sexta-feira (13). Com isso, o número de mortes pela doença no Estado chega a 93, apenas em 2024.

De acordo com o boletim epidemiológico, das seis novas vítimas, dois ocorreram em Campo Grande, ambos no dia 1º de setembro. Uma das vítimas, uma idos, de 89 anos, morreu 8 dias após apresentar os primeiros sintomas. Ela foi notificada no dia 24 e apresentava doença cardiovascular crônica. O segundo caso é referente a uma idosa, de 76 anos. Ela também tinha comorbidades.

Outros dois casos aconteceram em Ivinhema. Uma mulher, de 58 anos, morreu no dia 30, um dia após a notificação de Covid-19. A outra morte ocorreu no dia 1º de setembro. Um idoso, de 86 anos, morreu 10 dias após ser diagnosticado.

No dia 29 de agosto, uma idosa, de 93 anos, morreu em Pedro Gomes. Em Naviraí, uma mulher morreu vítima de Covid-19, no dia 4. A outra vítima, um homem, de 89 anos, foi registrada no dia 7 de setembro em Itaquiraí. Todas as vítimas apresentavam comorbidades.

