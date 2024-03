Covid-19: MS registra mais 804 novos casos da doenÃ§a e 7 mortes

Mato Grosso do Sul registrou 804 novos casos confirmados da Covid-19 na última semana. Com isso, somam 6.941 casos desde o início deste ano. Além disso, outras sete pessoas morreram em decorrência da doença, um total de 48 vítimas em 2024, até o momento. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), divulgado nesta terça-feira (19).

As vítimas são: uma idosa, 62 anos, que residia em Mundo Novo, ela tinha doença cardiovascular crônica e doença renal crônica; uma idosa, 71 anos, de Campo Grande, com dença cardiovascular crônica e doença renal crônica; idosa, de 72 anos, de Dourados, com diabetes, doença renal crônica, doença respiratória crônica; idosa, 64 anos, de Coxim, doença cardiovascular crônica; idoso, 79 anos, de Paranaíba, com doença cardiovascular crônica; idosa, 75 anos, de Três Lagoas, com diabetes e hipertensão; homem, 40 anos, de Amambai, com doença respiratória crônica.

O boletim ainda aponta Dourados como a cidade que mais confirmou novos casos nesta semana, com 82 registros. Na sequência vem Naviraí (78), seguida por Campo Grande (66).

Veja o boletim completo.

