Criança de 9 anos é mais uma vítima da dengue em MS

Uma criança, de 9 anos, é a nova vítima da dengue em Mato Grosso do Sul. A informação foi confirmada por meio do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), divulgado nesta seman. O Estado estava há um mês sem registrar novas mortes pela doença.

Conforme ainda o boletim, a criança residia na cidade de Dourados. A morte ocorreu no dia 27 de agosto, porém só foi confirmada na última segunda-feira (2).

Mato Grosso do Sul já registrou 19.043 casos prováveis de Dengue, sendo 15.744 casos confirmados em 2024. No momento, 16 mortes pela doença ainda estão em investigação.

As mortes registradas anteriormente aconteceram nos municípios de Maracaju, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Naviraí, Sete Quedas, Amambai, Paranhos, Ponta Porã, Aparecida do Taboado, Mundo Novo, Campo Grande, Bonito e Iguatemi e Itaquiraí.

Ainda de acordo com o documento, entre as vítimas, 15 delas possuíam algum tipo de comorbidade. Outras 16 mortes estão em investigação. Já a criança, não havia sido vacinado contra a dengue.

JD1 Notícias

