Saúde

Cruz Vermelha reforça saúde, acolhimento e campanha solidária no Carnaval da Capital

Serão quatro postos na Esplanada Ferroviária durante os cinco dias de folia

14 fevereiro 2026 - 08h32Luiz Vinicius

Após um ano fora da programação, a Cruz Vermelha Brasileira – Filial Mato Grosso do Sul retomará a atuação no Carnaval de Campo Grande em 2026. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, a instituição instalará quatro postos de atendimento na Esplanada Ferroviária, com foco em saúde e segurança durante os dias de festa.

A estrutura contará com equipes preparadas para prestar primeiros socorros, atender casos de mal-estar, ferimentos leves e desidratação, além de oferecer acolhimento em situações de vulnerabilidade. Os pontos funcionarão como referência para foliões que necessitem de apoio, incluindo vítimas de assédio, reforçando a proposta de garantir proteção e suporte à população presente no evento.

Paralelamente à atuação assistencial, a instituição promoverá a campanha “Leve a Proteção e Deixe o Impacto!”, voltada à captação de recursos. A iniciativa convida o público a contribuir com doação de R$ 10. Em troca, será possível escolher entre um protetor solar ou um enxaguante bucal.

Segundo a presidente da filial em Mato Grosso do Sul, Aline Tagliaferro, o retorno ao Carnaval representa a ampliação do compromisso da entidade com a comunidade campo-grandense. A proposta, de acordo com a dirigente, é oferecer não apenas atendimento emergencial, mas também um espaço de acolhimento e segurança, além de estimular a participação da população nas ações solidárias da instituição.

Serviços Disponíveis nos Pontos da Cruz Vermelha:

  • Atendimento de primeiros socorros por voluntários socorristas e brigadistas.
  • Ponto de apoio e acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade e assédio.
  • Posto da campanha "Leve a Proteção e Deixe o Impacto".

A estrutura da Cruz Vermelha estará em pleno funcionamento durante todo o período oficial do evento na Esplanada Ferroviária, dos dias 13 a 17 de fevereiro de 2026.

