Dourados e Ponta Porã terão frotas do SAMU renovadas

Sarah Chaves, com informações do Planalto

O presidente Lula e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, entregaram 280 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para 247 municípios em 24 estados do Brasil, em Mato Grosso do Sul, os contemplados são Dourados e Ponta Porã.

Estes novos veículos substituirão unidades que têm sete anos de uso, graças ao investimento de R$ 89 milhões do Novo PAC, possibilitando a modernização da frota no estado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde estima que mais 6,6 milhões de pessoas passem a receber cobertura de emergência. Em quatro anos, a cobertura vai passar de 87,3% para 90,4% da população brasileira, ampliando o acesso a esse serviço que estava estagnado desde 2017.

Em 2023, o Ministério da Saúde ampliou em 30% os valores repassados para custeio do SAMU 192, o que representa um incremento de R$ 396 milhões por ano. Com o reajuste, o total destinado ao serviço passou de R$1,3 bilhão para R$1,7 bilhão. O aumento minimizou a sobrecarga nos municípios, uma forma de incentivar a universalização do serviço, que desde 2013 não recebiam atualização nos valores de custeio.

Somente no SAMU, R$ 770 milhões serão investidos até 2026, com prioridade para as regiões de maior vulnerabilidade social. Serão 850 novos veículos para expandir o serviço em todo o Brasil, além de 14 novas Centrais de Regulação.

