Estudo aponta que nova vacina contra mpox diminui a transmissão do vírus

Uma nova vacina contra a mpox está sendo desenvolvida pela farmacêutica Moderna e apresentou resultados promissores em um estudo realizado com macacos e divulgado nesta quarta-feira (4) na revista Cell.

O imunizante mostrou uma maior eficácia no combate à doença se comparada à Jynneoss, imunizante adaptado para a mpox a partir de uma vacina inicialmente desenvolvida para combater a varíola.

Durante os testes, a nova vacina conseguiu reduzir as lesões na pele e a replicação viral do vírus causador da doença em animais infectados, permitindo que o imunizante seja utilizado tanto para tratar a doença como para evitá-la.

A vacina também diminui a presença do vírus da mpox no sangue e nas vias respiratórias.

Os ensaios em humanos estão previstos para acontecerem somente em 2025, quando os resultados de segurança e eficácia de seu uso em humanos deve ser divulgado.

