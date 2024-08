Fiocruz alerta para aumento nas internações por SRAG no Brasil

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou, na quinta-feira (22), o mais recente Boletim InfoGripe, que apontou para um aumento nas internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em cinco estados brasileiros.

Segundo a fundação, o aumento foi registrado na Bahia, Goiás, Paraíba, São Paulo e Sergipe, com o rinovírus e a Covid-19 sendo os responsáveis por essa alta nos casos de SRAG.

Apesar da alta em cinco estados, os casos de SRAG por vírus sincicial respiratório (VSR) e influenza A mantêm tendência de queda em maior parte do Brasil.

“Os vírus sincicial respiratório (VSR) e rinovírus permanecem como as principais causas de internações e óbitos em crianças de até dois anos, embora os casos de SRAG por VSR já demonstrem queda nas últimas semanas. O rinovírus também se destaca na incidência entre crianças e adolescentes de 2 a 14 anos”, disse a pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Processamento de Computação Científica da Fiocruz (Procc/Fiocruz) e do Boletim InfoGripe.

