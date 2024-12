Hospital do Pênfigo, em parceria com o governo de MS, inaugura novos leitos de UTI na Capital

O Hospital Adventista do Pênfigo (HAP), em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), inaugurou nesta terça-feira (17), em sua unidade no centro de Campo Grande, 10 novos leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI) e 20 leitos clínicos.

O secretário estadual de Saúde, Maurício Simões, destacou a importância da colaboração com a unidade de saúde e dos investimentos do governo de MS com a saúde no Estado.

“Acreditamos que a parceria com o Hospital do Pênfigo é extremamente benéfica. A disponibilidade adicional de leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, tem sido fundamental para atender a alta demanda por internações. Essa parceria, que já vinha sendo construída, foi agora ampliada de forma significativa, o que nos permite desafogar o sistema hospitalar não só de Campo Grande, mas de todo o Estado”, disse o secretário.

Simões ainda avaliou que, para 2025, é prevista uma expansão ainda maior dessa parceria, incluindo a realização de procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade, especialmente na área de ortopedia.

“A inauguração do novo Centro Cirúrgico do Hospital do Pênfigo será um marco importante para a realização desses procedimentos. A estrutura do hospital é excelente e demonstra um grande compromisso com a qualidade do atendimento. Acreditamos que, com a manutenção desse padrão, a parceria entre nossas instituições continuará a crescer e a beneficiar a população”, afirmou.

O espaço contará com uma equipe multidisciplinar e será equipado com equipamento de ponta.

Everton Martin, diretor do Hospital Adventista do Pênfigo, comemorou a inauguração e a parceria com o governo sul-mato-grossense. “O HAP reafirma sua parceria com o poder público ao disponibilizar, a partir de hoje, mais 10 leitos de CTI e 20 leitos clínicos adicionais contratualizados com a SES. Essa iniciativa reforça a vocação assistencial da instituição, que é trabalhar sempre com foco no cuidado e no bem-estar dos pacientes. Como hospital filantrópico, nosso compromisso com o atendimento pelo SUS é permanente, reconhecendo a alta e constante demanda por leitos na Capital. Essa parceria surge, justamente, para suprir essa necessidade, garantindo que a população tenha acesso ao atendimento hospitalar de qualidade”, afirmou.

A parceria público-privada entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Hospital Adventista do Pênfigo tem vigência inicial de um ano, podendo ser renovada a partir de dezembro de 2025.

