Hospital Regional realizou mais de 320 mil atendimentos no ano passado

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, registrou um número bastante expressivo de atendimentos no ano passado, chegando a marca de 320 mil em 2024. Mas não apenas isso, a unidade também teve outros resultados em termos de consultas e exames realizados.

Foram feitos 880 mil exames e outras 72,3 mil consultas ambulatoriais. No hospital são oferecidas, por meio da regulação estadual, consultas ambulatoriais em mais de 40 especialidades.

Neste cenário, hematologia com 6.107, ginecologia e obstetrícia com 5.812, oncologia clínica com 5.567, cardiologia com 4.890 e cancerologia pediátrica com 4.703 foram as especialidades com mais consultas no ano passado.

No PAM (Pronto Atendimento Médico), foram registrados 30,4 mil atendimentos em 2024. Destes, mais de 18 mil eram de clínica e cirurgia geral. A média mensal de atendimentos foi de 2,5 mil.

Somente em 2024, o HRMS registrou 18,3 mil internações, uma média de 1,5 mil por mês. Clínica geral (3.353), ginecologia (2.525), cirurgia geral (2.514), pediatria (1.934) e cardiologia clínica (1.208) são as especialidades com mais pacientes internados no ano passado.

Com uma das maiores e mais modernas estruturas de Mato Grosso do Sul para a realização de exames de imagem, o HRMS realizou mais de 79,3 mil diagnósticos por imagem no último ano. Nos setores de hemodinâmica, endoscopia e cardiodiagnóstico, foram aproximadamente mais 20 mil exames feitos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também