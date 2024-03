Hospital SÃ£o JuliÃ£o realiza 'Dia D' contra dengue em parceira com escola

A sexta edição do ‘Dia D’ – Todos contra da Dengue, realizada pelo Hospital São Julião, em parceria com a Escola Estadual Padro Franco Delpiano acontece nesta sexta-feira (22), nas dependências do hospital.

A ação tem como objetivo identificar os pontos de possíveis focos do mosquito Aedes Aegypt. O Gerente de Política Ambiental do hospital, Bruno Maddalena, afirma que esta parceria é uma forma integrar saúde e educação.

Os alunos são divididos em grupos e acompanhados por professores e funcionários, percorrendo alguns pontos do Hospital São Julião, recolhendo materiais sólidos e colocando dentro de um saco plástico para pesagem. No ano passado, foram retirados 280 pontos que poderiam se tornar criadouros do mosquito da dengue, e foram recolhidos 40 kg de resíduos.

A diretora da escola, Denise Ferreira, disse que o Dia D proporciona aos alunos um momento de reflexão e aprendizagem sobre as questões ambientais, já que a escola está localizada dentro de uma área verde de 248 hectares.

