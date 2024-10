JD1TV - Fibrose Cística: ASMFC oferece apoio a pacientes em MS

A Fibrose Cística é uma doença rara, genética, que afeta os pulmões e pâncreas do paciente. A condição pode ser descoberta através do teste do pezinho ou do teste do suor. O tratamento é diário e consiste em terapias multidisciplinar e medicamentos.

Com o objetivo de facilitar o elo entre o tratamento e os pacientes, foi criada a Associação Sul-mato-grossense de Fibrose Cística (ASMFC), em 2009. Atualmente, a instituição acolhe 50 pessoas em todo o Mato Grosso do Sul.

O trabalho da Associação é acolher esses pacientes, e divulgar informações sobre a doença. A ASMFC depende de doações, e no momento, conta com a ajuda de apoiadores. Para saber mais, entre em contato pelos telefones (67) 99635-6060 e (67) 3211-5734.

