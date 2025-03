JD1TV: "NÃ£o sÃ£o soluÃ§Ãµes mÃ¡gicas", diz secretÃ¡ria de saÃºde sobre pasta

A Secretária Municipal de Saúde de Campo Grande, Rosana Leite, rebateu críticas sobre a distribuição de fraldas e dietas especiais para crianças com deficiência na Capital, durante entrevista para o JD1 na tarde desta terça-feira (18).

Ela afirmou que a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) tem trabalhado para garantir a regularidade na entrega dos insumos e negou favorecimento a grupos específicos.

A declaração da secretária veio após um grupo de mães atípicas - que são responsáveis por crianças com deficiência ou condições raras - denunciarem a falta de fraldas e dietas para os filhos.

Ela reforçou, ainda, que a distribuição segue critérios técnicos e que não há favorecimento de grupos específicos. "Há critérios estabelecidos para que todos possam ser atendidos de maneira justa. Se houve algum tipo de falha, estamos sempre à disposição para corrigir e garantir que nenhum paciente fique desassistido", destacou.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também