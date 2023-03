JD1TV: Sinais de alerta e colonoscopia podem prevenir câncer colorretal

No mês de conscientização da população sobre o câncer colorretal, o gastroenterologista Dr. Justiniano Vavas, alertou durante o programa Saúde e Bem-Estar com Plácido Menezes, sobre a doença silenciosa e quais os indicativos para a realização de um exame de colonoscopia.



O câncer compromete especificamente o intestino grosso, um dos segmentos do aparelho digestivo. “Na grande maioria os pacientes são totalmente assintomáticos, então devem seguir um protocolo de indicação para a colonoscopia, igual exames como preventivo e mamografia, sem esperar sintomas para procurar tratamento diagnostico”.



Alguns dos sinais de alerta são de casos que estão ligados a histórico familiar. “Basta que na sua árvore genealógica tenha uma pessoa com câncer de intestino ou de reto e você automaticamente está convocado para fazer colonoscopia”, pontuou. Além disso, após os 45 anos, é recomendado uma colonoscopia obrigatória uma vez ao ano.



Sangramento proveniente do trato digestivo (fezes), mudança brusca no hábito intestinal e diarreia também podem ser sinais de alerta. Entre as causas multifatoriais, estão elencadas a obesidade, sedentarismo, consumo excessivo de álcool, consumo de carnes e tabagismo. Entenda:

