Ministro do TST recebe alta após sofrer acidente de carro

O Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Amaury Rodrigues Pinto Junior, recebeu alta hospitalar após um acidente de carro ocorrido no sábado (21). A família, que havia saído de Campo Grande com destino a Brasília, sofreu o acidente na BR-060, no quilômetro 426, em Goiás, próximo a Rio Verde. O carro, um T-Cross, saiu da pista, caiu de uma ponte e capotou.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 14h40 (horário MS). Três pessoas estavam no veículo. Uma das passageiras, de 52 anos, foi encontrada fora do carro com dores no abdômen e no tórax. A outra, de 48 anos, estava dentro do veículo e sentia dores no ombro esquerdo. O ministro, que conduzia o carro, apresentou dores no ombro e na perna esquerda, além de um hematoma na cabeça.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o ministro perdeu o controle da direção, fazendo com que o carro caísse sobre o Rio Bom Sucesso. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Todos os ocupantes do veículo já estão fora de risco.

