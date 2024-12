Voltando de Campo Grande, carro com ministro do TST cai de ponte na BR 060

O ministro Amaury Rodrigues Pinto Junior, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), sofreu um acidente de carro neste sábado (21), segundo o Hospital Municipal Universitário (HMU). Conforme o Corpo de Bombeiros, o carro em que ele estava saiu da pista, caiu de uma ponte e capotou na BR-060, no quilômetro 426, perto de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Autoridade voltava de Campo Grande para Brasília.

De acordo com os bombeiros, três pessoas estavam no veículo e o acidente aconteceu por volta das 14h40 (horário MS).

Conforme o hospital, o ministro está "consciente, orientado, verbalizando, e com sinais vitais estáveis". As outras duas ocupantes também apresentam quadro estável, segundo a unidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das passageiras, de 52 anos, foi encontrada fora do veículo, com dores no abdômen e no tórax. A outra ocupante, de 48 anos, estava dentro do carro, relatando dores no ombro esquerdo. Já o ministro estava com dores no ombro esquerdo, na perna esquerda e um hematoma na cabeça.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que o carro, um T-Cross, caiu sobre o Rio Bom Sucesso depois que o ministro, que conduzia o veículo, perdeu o controle da direção. As causas do acidente estão sendo investigadas.

