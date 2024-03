Mato Grosso do Sul chega a 5ª morte por dengue em 2024. De acordo com o Boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde) divulgado nesta semana, a vítima se trata de um bebê, de apenas 1 ano. Ele residia em Laguna Carapã, região sudoeste do Estado.

Conforme os dados, o bebê apresentou sintomas no dia 6 de março e morreu após 6 dias. A confirmação da doença ocorreu no dia 18 deste mês.

Em uma semana, foram registrados 603 novos casos confirmados da doença, representando um aumento de 25%. A mortalidade aumentou 0,03% e três cidades estão liderando o ranking de incidência de casos confirmados nos últimos 14 dias: Mundo Novo, Itaquiraí e Japorã.

Segundo a SES, o alerta de incidência é estabelecido conforme o número populacional e de incidência de cada município.

Ainda conforme os dados, outros três municípios estão no topo em casos confirmados de dengue, que são: Chapadão do Sul (621 casos), Campo Grande (402 casos) e Costa Rica (362 casos).

A SES está investigando o aumento de 22,4% nos últimos dias, contando com mais de 1,6 casos prováveis. As três cidades com incidência de casos prováveis são: Coronel Sapucaia (488 casos), Aral Moreira (328 casos) e Paranhos (337 casos).

