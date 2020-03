MS tem dois primeiros casos de coronavírus confirmados

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, na tarde deste sábado (14), dois casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo estes os primeiros casos da doença no estado.

A SES descartou mais treze casos suspeitos da doença, totalizando 29 casos descartados. Um caso suspeito é monitorado em Três Lagoas.

Entre os confirmados está uma mulher, 23 anos, que procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, em Campo Grande, no dia 12 de março e foi contaminada após contato com um caso positivo no Rio de Janeiro.

O segundo é de um homem, 31 anos, que procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, também em Campo Grande, no dia 12 de março, que chegou recentemente de Londres e manteve contato com um caso positivo em São Paulo.

A secretaria informou que os dois pacientes estão em isolamento domiciliar e sendo monitorados.

As 18 amostras foram testadas pelo Lacen/MS que começou a realizar os exames para Covid-19, após receber kits de testes do Ministério da Saúde. Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 40 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 37 casos foram desconsiderados.

A SES/MS continua seguindo as ações previstas no Plano Estadual de Contingência contra o coronavírus, que prevê diversos cenários da doença. Desde janeiro, a secretaria tem tomado diversas medidas de prevenção e monitoramento do novo coronavírus.

Foi criado o Centro de Operações de Emergência (COE/MS) com o objetivo de auxiliar na definição de diretrizes estaduais para vigilância, prevenção e controle, bem como o acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado.

