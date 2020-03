Coronavírus: Reviva Cultura deste domingo será adiado

Gabriel Neves, com informações da assessoria

Os moradores de Campo Grande que já estavam acostumados com música e comida ao ar livre nas noites de domingo, precisão fazer um esforço e deixar esse dia um pouco de lado.

Isso porque o evento Reviva Cultura, previsto para acontecer neste domingo (15), na rua 14 de Julho, foi adiado para avaliação sobre a serem tomadas sob orientação do Governo Federal a respeito de eventos com concentração de público para prevenção do Coronavírus.

O Ministério da Saúde divulgou nota técnica recomendando as medidas e prevenção, entre elas o adiamento ou cancelamento de eventos de massa. O município de Campo Grande ainda publicará suas regulamentações oficiais.

