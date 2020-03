Primeiro brasileiro internado com coronavírus está curado

Sarah Chaves, com informações do G1

O coordenador do Centro de Contingência para coronavírus do Estado de São Paulo, David Uip, anunciou durante entrevista coletiva na sexta-feira (13), em conjunto com Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde, que o primeiro paciente internado com coronavírus no Brasil está curado.

De acordo com o infectologista, o homem, de 61 anos, diagnosticado no dia 25 de fevereiro, pelo Hospital Albert Einstein, não apresenta mais o vírus. A constatação foi realizada pelo laboratório da unidade privada de saúde.

Além de David Uip, a entrevista coletiva contou com as participações de João Doria, governador de São Paulo, Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, secretário estadual de Saúde e Edson Aparecido dos Santos, secretário municipal de saúde.

“Nós estamos aqui com a presença do superintendente do Hospital Albert Einstein, ele me autorizou a divulgar a cura do primeiro brasileiro internado com coronavírus”, disse o coordenador do Centro de Contingência, David Uip.

“Eu falei que teve alta o primeiro caso de internação de um brasileiro em um hospital brasileiro. Não importa se é o caso 1 ou 2 ou 3 ou 4", completou Uip.

Ainda conforme comunicado do infectologista, São Paulo já tem transmissão comunitária da doença, que, segundo o Centro de Contingência do Novo Coronavírus, é o terceiro estágio epidemiológico.

A transmissão comunitária é quando as equipes de vigilância não conseguem mais mapear a cadeia de infecção, não sabendo quem foi o primeiro paciente responsável pela contaminação dos demais. o Rio de Janeiro também registra o terceiro estágio da doença.

