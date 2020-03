Coronavírus: Seminário da Água na Assembleia Legislativa é adiado

O 2° Seminário Estadual da Água, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) que seria nesta segunda-feira (16), foi adiado, atendendo à uma recomendação do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Infectologia devido a propagação do Coronavírus (COVID-19) e o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população.

Segundo a comissão organizadora, formada pelo coordenador-presidente da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, deputado Renato Câmara (MDB), em conjunto com o Rotary Club de Campo Grande e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), o evento realizado pela ALEMS deverá ser realizado posteriormente, em data a ser agendada.

Outra medida tomada em prol do combate a propagação do vírus, foi a determinação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa, para a criação de Comitê de Monitoramento do Coronavírus, onde foi convocado uma reunião com todos os 24 deputados para terça-feira (17), para discutirem ações de prevenção do coronavírus.

