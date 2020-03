Coronavírus: Assembleia decidirá se servidores trabalharão de casa

Saiba Mais Saúde Bolsonaro testa negativo para coronavírus; resultado de Nelsinho é adiado

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa, durante sua fala na Casa nesta sexta-feira (13), determinou a criação de Comitê de Monitoramento do Coronavírus, e marcou uma reunião com todos os deputados estaduais para a próxima terça-feira (17), às 15h, para discutirem ações de prevenção do coronavírus e os cuidados com a transmissão da doença.

Serão discutidas medidas como o cancelamento temporário de agendas públicas, sessões solenes, especiais e de frentes parlamentares, bem como a restrição de acesso às dependências do Palácio Guaicurus. Também deverá ser adotado o afastamento de servidores com sintomas do Coronavírus por determinado período e, ainda, se possível, estabelecer um sistema de trabalho à distância até o retorno da normalidade.

Está sendo feita em diversos canais de comunicação e nas redes sociais da Assembleia e de diversos parlamentares a divulgação de ações sobre como se prevenir contra a doença e como agir em casos suspeitos. A Assembleia tomará todas as medidas de prevenção à infecção e propagação da doença.

O deputado Paulo Corrêa informa que tem mantido contato com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que o alertou das proporções que a doença pode tomar no País. O presidente destacou que com os mais de mil funcionários que a ALEMS possui, o trabalho não pode parar, porém algumas providências serão tomadas.

