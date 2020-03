Assembleia homenageia 24 mulheres com Troféu Celina Jallad

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 24 protagonistas do cenário feminino foram homenageadas com a entrega do Troféu Celina Jallad em sessão solene na manhã dessa terça-feira (10), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS).

O presidente da casa deputado Paulo Corrêa (PSDB), agradeceu a força das mulheres e relembrou as lutas que elas enfrentam diariamente. “O feminicídio nos envergonha como seres humanos e é filho nefasto da perversão infame de muitos homens para os quais a mulher é sua propriedade”, disse Paulo Corrêa.

Paulo também falou da desigualdade entre homens e mulheres nas oportunidades de trabalho, na diferença de remuneração, na dificuldade de acesso à formação profissional, nas jornadas duplas ou triplas, preconceitos e o drama das mulheres trabalhadoras da zona rural, indígenas e afrodescendentes.

O parlamentar relembrou sobre o parlamento sul-mato-grossense não ter nenhuma representante do sexo feminino. “Todas agraciadas com a honraria Celina Jallad, esta que engrandece a nossa história como referência de estatura política, de sensibilidade feminina e heroica determinação diante dos desafios que a vida lhe impôs. Além disso, todos os deputados aqui são casados, isso quer dizer que quem manda nos 24 são elas, apesar de que alguns aqui neguem”, finalizou.

As homenageadas foram Adriana Bellei, Amanda Cristine Balancieri Iunes, Carla Fernandes Lago Zaher, Bruna Oliveira, Dharleng Campos de Oliveira, Eliana Izabel Regasso de Souza, Elizabeth Anache, Erika Karla Barros da Costa, Eudirce Isabel dos Reis Fiorese, Fátima Pereira de Souza, Filomena Aparecida Fluminhan, Gedália Ferreira de Ávila, Geyse Castro Ortega, Giselle Marques de Araújo, Jhossina Velasquez Chacon, Lauane Andrekowisk Volpe Camargo, Liz Danielli Derzi Wasilewski de Matos Oliveira, Maria Emilia Ramalho Sulzer, Maria José Martins Maldonado, Neca Chaves Bumlai, Marilia de Brito Martins, Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo, Simone Spengler Coelho e Vanessa Moreira de Araujo.

O Troféu Celina Jallad, instituído pela Resolução 3/2011, é uma homenagem à deputada estadual e primeira mulher a fazer parte do grupo de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), falecida em 28 de fevereiro de 2011.

