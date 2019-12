Fiems homenageia ministros e secretários nesta segunda

Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul entregará, na noite desta segunda-feira (16), às 20h, no edifício Casa da Indústria, o Gran Colar da Ordem do Mérito Industrial de Mato Grosso do Sul à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

Além disso, confiará as comendas do Mérito Industrial aos secretários estaduais Eduardo Riedel (Segov) e Jaime Verruck (Semagro) e ao ex-presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi.

Empresários como, Márcio Mendes (Refriko), Nicolas Landolt (Tilabras), José Roberto Colnaghi (Asperbras), Wilson Girardi (Caimasul) e Raul Amaral Campos (Caimasul) também serão agraciados com as medalhas do Mérito Industrial. As três honrarias são outorgadas anualmente para as pessoas que contribuíram com o desenvolvimento da matriz industrial de Mato Grosso do Sul.

Essas homenagens podem ser concedidas a empresários, políticos e lideranças, não necessariamente do Estado, mas que tenham contribuído para o fomento da atividade em Mato Grosso do Sul. O evento acontece em comemoração aos 40 anos da Federação.

Já foram agraciados o ex-presidente da CNI, Armando de Queiróz Monteiro Neto, e o atual presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, os ex-governadores Pedro Pedrossian e André Puccinelli, o atual governador Reinaldo Azambuja, o presidente do conselho administrativo da Fibria, José Luciano Duarte Penido e os empresários Jorge Elias Zahran, Milton Insuela Pereira, Albano do Prado Pimentel Franco, Ueze Elias Zahran, Oswaldo Possari, o desembargador do trabalho aposentado Abdalla Jallad, entre outros.

Segundo Sérgio Longen, todos os nomes foram aprovados em reunião da Diretoria do Sistema Fiems. “A ministra Tereza Cristina, que é uma grande amiga, e os demais homenageados deram grande contribuição para o desenvolvimento do setor industrial no Estado, que vem avançando e se consolidando cada vez mais. Entendemos que essa honraria é um reconhecimento por todo o esforço dessas pessoas em prol do setor industrial sul-mato-grossense”, afirmou.

