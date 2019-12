Ministros e secretários serão homenageados na Fiems

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul, Sérgio Longen, entregará na noite desta segunda-feira (16) às 20 horas, no Edifício Casa da Indústria, o Gran Colar da Ordem do Mérito Industrial de Mato Grosso do Sul à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa Dias da Costa, e as comendas do Mérito Industrial aos secretários estaduais Eduardo Riedel (Segov) e Jaime Verruck (Semagro) e ao ex-presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi. O evento acontece em comemoração aos 40 anos da Federação.

Além disso, ainda serão agraciados com as medalhas do Mérito Industrial os empresários Márcio Mendes (Refriko), Nicolas Landolt (Tilabras), José Roberto Colnaghi (Asperbras), Wilson Girardi (Caimasul) e Raul Amaral Campos (Caimasul).

As três honrarias são outorgadas anualmente para as pessoas que contribuíram com o desenvolvimento da matriz industrial de Mato Grosso do Sul. Essas homenagens podem ser concedidas a empresários, políticos e lideranças, não necessariamente do Estado, mas que tenham contribuído para o fomento da atividade em Mato Grosso do Sul.

Já foram agraciados o ex-presidente da CNI, Armando de Queiróz Monteiro Neto, e o atual presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, os ex-governadores Pedro Pedrossian e André Puccinelli, o atual governador Reinaldo Azambuja, o presidente do conselho administrativo da Fibria, José Luciano Duarte Penido e os empresários Jorge Elias Zahran, Milton Insuela Pereira, Albano do Prado Pimentel Franco, Ueze Elias Zahran, Oswaldo Possari, o desembargador do trabalho aposentado Abdalla Jallad, entre outros.

Segundo Sérgio Longen, todos os nomes foram aprovados em reunião da Diretoria do Sistema Fiems. “A ministra Tereza Cristina, que é uma grande amiga, e os demais homenageados deram grande contribuição para o desenvolvimento do setor industrial no Estado, que vem avançando e se consolidando cada vez mais. Entendemos que essa honraria é um reconhecimento por todo o esforço dessas pessoas em prol do setor industrial sul-mato-grossense”, afirmou.

