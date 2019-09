Presidente da Fiems e MSGás discutem o preço do gás natural

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, e da MSGás, Rudel Espídola Trindade, e o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, se reuniram para discutir falar sobre o gás natural importado da Bolívia para Mato Grosso do Sul. O encontro que aconteceu na segunda-feira (23) na Casa da Indústria teve como principal tema o preço do produto para torná-lo mais atrativo aos empresários do Estado.

O presidente da Fiems entende que o gás natural boliviano traz uma oportunidade e é preciso encontrar uma forma de como Mato Grosso do Sul pode ser beneficiado em razão da proximidade com a Bolívia. “Na política que já foi regulada pela Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos), nós poderíamos fazer a importação direta do gás natural boliviano pelas empresas, utilizando a MSGás para o transporte, enfim, é nessa direção que a Fiems tem procurado estabelecer uma parceria com o Governo do Estado”, reforçou.

Rudel Trindade lembra que há um processo de mudança considerável no mercado de gás natural em meio a uma chamada pública em que se buscam outros parceiros para fornecer o produto para a MSGás. “Temos uma ligação muito grande com a Bolívia, sempre buscando a segurança do fornecimento, que é algo essencial para a indústria, e também um preço adequado para que os produtos fabricados no nosso Estado sejam competitivos em qualquer lugar. Nessa reunião com o presidente da Fiems, tratamos sobre as perspectivas a respeito do momento em que poderemos ter uma conversa mais ampla com relação a preço e modalidades de contrato com as empresas de Mato Grosso do Sul”, revelou.

Trindade prevê que até o fim deste ano, quando teremos uma nova modalidade de contrato e novos preços, o presidente Sérgio Longen poderá reunir todo o setor para discutir essa questão. “Também buscamos uma compra conjunta, um pool de empresas para que possamos comprar o gás natural direto da Bolívia para ter um preço mais acessível. Vamos marcar essa reunião antes do fim deste ano”, informou.

Também participaram da reunião a 1ª vice-presidente da Fiems, Claudia Pinedo Zottos Volpini, o diretor-administrativo e financeiro da MSGás, Rui Pires dos Santos, o diretor-técnico-comercial da MSGás, Bernardo Prates, a gerente de produção da MSGás, Regiane Schio, e o gerente-comercial da MSGás, Luís Duarte.

Deixe seu Comentário

Leia Também