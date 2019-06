Na capital, 87% da população de risco foi vacinada contra a gripe

Em Campo Grande, 185.184 pessoas do grupo de risco, foram imunizadas com a vacina contra a gripe. A campanha atingiu 87,64% da população alvo atualizada pelo Ministério da Saúde e que estimou em 211.790. As pessoas que não integram os grupos prioritários ainda não foram contabilizadas.

De acordo com Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a campanha foi encerrada na quinta-feira (6) nas 68 unidades de saúde da família.

O Boletim de Vacinação divulgado pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) com dados até o dia 04 de junho,aponta que os idosos com mais de 60 anos é a população que mais se vacinou, atingindo a marca de 77.769 (97,11%), seguido pelos professores, 8.558 o que representa 90,58% da meta.

As crianças de 6 meses a menores de 6 anos contabilizam 49.736 (75,85%). Já as gestantes somam 6.622 (64,32%) e os profissionais de saúde, 19.530 (84,50%). Neste ano, o Ministério da Saúde inseriu membros das forças de segurança no grupo de risco e eles somaram 2.055 doses aplicadas. Os indígenas contabilizam 1.703 pessoas enquanto que os portadores de doenças crônicas, 13.289 (61,54%). A população privada de liberdade contabiliza 4.107 doses aplicadas e os e funcionários do sistema prisional, 779.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, o resultado é satisfatório. “Ficamos próximos da meta de 90% preconizada pelo Ministério da Saúde, mas ainda temos as doses aplicadas na quarta e manhã de quinta-feira, o que poderá aumentar mais um pouco a cobertura vacinal”, disse ela.

A Campanha de Vacinação teve início em 10 de abril e se estendeu por quase dois meses nas 68 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) de segunda a sexta-feira, incluindo os Centros Regionais de Saúde (CRS) que realizaram plantões de vacinação aos fins de semana.

Em todas as unidades há uma reserva técnica de doses para ser administrada nas crianças que tomaram a vacina pela primeira vez este ano. Os pais ou responsáveis foram informados quando devem retornar aos postos e precisam ficar atentos para não deixar a data passar para não comprometer a eficácia da imunização.

Deixe seu Comentário

Leia Também