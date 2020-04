“Não é hora de afrouxar”, diz secretário ao confirmar 60 casos de coronavírus em MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou nesta sexta-feira (3) sete novos casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul e o titular da pasta, Geraldo Resende, já emendou que não é hora de afrouxar as medidas tomadas para o enfrentamento do vírus no Estado.

Com os novos casos, Mato Grosso do Sul alcança 60 pessoas infectadas com o vírus. Dos casos confirmados, dois são de Dourados e cinco de Campo Grande. São pessoas entre 24 e 63 anos. Quatro dele estão internados, sendo uma idosa na capital.

De acordo com o secretário, o quadro de saúde de todos os que permanecem internados variam. Apenas uma pessoa que está internada em Dourados está em unidade de saúde pública, o restante dos casos são atendidos na rede particular.

“A posição da SES e do Governo é para que cada um permaneça nas suas casas e nós evitaremos aquilo que já está acontecendo em algumas cidades, o trânsito muito grande, aglomerações e as pessoas querendo voltar as suas vidas normais. Não é hora de afrouxar as medidas tomadas, ainda mais que hoje houve um grande avanço em algumas unidades da federação, onde o número é bastante expressivo. MS até o momento está controlado porque a população tem respeitado as medidas restritivas”, destacou o secretário da SES.

Veja no gráfico abaixo a evolução do vírus no Estado:

Deixe seu Comentário

Leia Também