Nova Casa da Saúde será inaugurada na terça-feira (20) em novo endereço

Responsável por garantir a integralidade do tratamento medicamentoso da população a Casa da Sáude será inaugurada na próxima terça-feira (20) em novo endereço, na rua Dom Aquino 1789,próximo a Rui Barbosa.

De acordo com o Secretário da Saúde do Estado, Maurício Simões o local é estratégico próximo a paradas de ônibus e o ambiente é saudável com a possibilidade oferta de novos serviços. "Tivemos uma grande preocupação em oferecer um espaço em um ambiente bastante saudável para o cidadão que frequenta e para os trabalhadores um ambiente adequado. A Casa da Saúde está emfranco processo de digitalização e mais novidades ocorrerão a partir da inauguração desse espaço".

Patricia Carrilho, coordenadora de assistência farmacêutica estadual explicou que, para a logística de inauguração, a Casa da Saúde em seu endereço habitual no Albano Franco encerra as atividades nesta sexta-feira (16) às 16h. O atendimento também ficará suspenso na segunda e terça-feira (19/20), retornando a sua normalidade já no novo endereço na quarta-feira (21).

A Casa da Saúde funciona de 7h30 às 11h30 e de 12h30 às 16h, com distribuição de senhas até às 15h30

