Nova lei garante folga para exames preventivos de câncer a trabalhadores da CLT

Uma lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada nesta segunda-feira (6) reforça o direito de trabalhadores com contrato pela Consolidação das Leis do Trabalho de se afastarem até três dias por ano para realizar exames preventivos de câncer, sem desconto salarial.
Além de manter o direito já previsto desde 2018, a nova legislação obriga as empresas a informar sobre esse benefício, campanhas oficiais de vacinação contra o HPV e o acesso a exames de detecção de câncer de mama, próstata e colo do útero.
A medida também estende a folga para exames preventivos do HPV, fortalecendo a prevenção e a conscientização sobre a saúde dos trabalhadores.Reportar Erro
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