OMS declara mpox como emergência de saúde mundial

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu declarar nesta quarta-feira (14), após reunião extraordinária, a mpox, anteriormente chamada de varíola dos macacos, como uma emergência de saúde mundial.

Em 2022, a doença foi declarada como surto global, mas foi controlada rapidamente e saiu da lista de emergências em 2023, no entanto, a nova cepa em circulação, a variante Clade 1b, pode ser mais desafiadora ainda para as estratégias de imunização, já que ela é mais contagiosa e até 10 vezes mais letal que a cepa de dois anos atrás.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apontou para a alta nos casos globais e relatou sua preocupação com a doença. “Mpox é conhecida no Congo há mais de 10 anos, mas no último ano e neste ano, os casos viveram uma explosão que extrapolou todos os os recordes. Isso é algo que deve nos preocupar a todos e por isso declaramos que essa doença é uma emergência internacional, um perigo global. Este é o nosso mais alto nível de atenção”, afirmou.

Com a decisão, o órgão começou a trabalhar na produção de um Regulamento Sanitário Internacional para tentar controlar a transmissão da doença.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também