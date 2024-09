Outubro Rosa: Hospital da Capital anuncia agenda gratuita de mamografia

A FCPMS (Fundação Carmem Prudente de MS) Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão e a Rede Feminina de Combate ao Câncer, abrirão oficialmente no dia 1º de outubro, próxima terça-feira, a Campanha Outubro Rosa 2024. O exames acontecerão de 2 a 31 de outubro (exceto feriados). Serão 60 senhas por dia, para mulheres entre 40 e 65 anos, de segunda a sexta-feira.

A partir das 9h, a Diretoria Executiva da FCPMS fará cerimônia alusiva ao mês de combate aos câncer de mama, neoplasia que mais mata as mulheres no Brasil e no mundo.

Estimulando o diagnóstico precoce em prevenção a esta neoplasia, o HCAA multiplicará o acesso ao principal exame de rastreamento: a Mamografia.

Confira:

*60 Mamografias/dia: mulheres na faixa dos 40 aos 65 anos;

Serão distribuídas senhas:

*60 senhas, por ordem de chegada, a partir das 6h;

Preparo: não é necessário preparo.

Documentos

RG, CPF e Cartão SUS.

Outubro Rosa

Promovida anualmente, a campanha preventiva visa compartilhar informações sobre o câncer e promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença.

O movimento internacional intitulado “Outubro Rosa” nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, com objetivo de salvar vidas, buscando estimular a participação da população na detecção precoce e controle do câncer de mama.

Serviço

Campanha Outubro Rosa 2024- HCAA e RFCC-CG/MS;

02 a 31/10/24 - Segunda a sexta-feira, com distribuição senhas às 6h;

Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão - Rua Marechal Rondon, 1053.

