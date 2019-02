Prefeitura convoca candidatos aprovados em seleção da Sesau

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Gestão (Seges) e de Saúde (Sesau), está convocando os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para enfermeiros, técnicos de enfermagem e técnicos em radiologia. Os editais de convocação foram publicados na edição desta quinta-feira (7) do Diário Oficial do Município (Diogrande), a partir da página 6.

Conforme a publicação, estão sendo convocados 48 profissionais para reforçar o atendimento na rede pública municipal de saúde, sendo nove enfermeiros, 35 técnicos de enfermagem e quatro técnicos de radiologia.

Os convocados devem comparecerem às 8h desta sexta-feira, dia 08, no auditório do ISMAC – Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Florivaldo Vargas” – Rua 25 de dezembro, 262 – centro, conforme cronograma especificado no edital para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

Deixe seu Comentário

Leia Também