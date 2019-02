SED publica resultado de seleção para professores

A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou nesta segunda-feira (4) o resultado final do processo seletivo simplificado para a formação do cadastro de professores que irão atuar em regime de 40 horas semanais, nas escolas estaduais de tempo integral, denominada “Escola de Autoria”.

A página 29 da edição número 9.835 do Diário Oficial do Estado (DOE), o candidato pode consultar a relação com os nomes de todos os candidatos classificados e desclassificados. Aqueles que foram aprovados poderão encontrar, ainda, a classificação geral de acordo com cada disciplina, separados pelo município de lotação.

Para participar do processo, o candidato interessado deve ser habilitado em concurso que contemple a Educação Básica. O professor selecionado para atuar no Programa de Educação em Tempo Integral deverá assinar o Termo de Adesão ao regime de Dedicação Plena e Integral, comprometendo-se a cumprir a carga horária integralmente, em ambiente escolar. De acordo com o edital de lançamento, publicado em dezembro, o professor selecionado para atuar no Programa não poderá desempenhar qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada, durante o período diurno.

Clique aqui e baixe o edital.

