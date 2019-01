Cadastro para professores temporários da SED é reaberto

Foram reabertas nesta terça-feira (29), as inscrições para o cadastro de candidatos a professores temporários da educação básica nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE), além de programas e projetos educacionais da Secretaria de Estado de Educação (SED), durante o ano letivo de 2019.

O edital com todas as informações sobre o processo foi publicado na edição número 9.831 do Diário Oficial do Estado (DOE) . Para se inscrever, os interessados deverão acessar o endereço eletrônico do Portal do Professor ( www.portaldoprofessor.ms.gov.br ), onde está disponibilizada a ficha de cadastramento. De acordo com o edital, o candidato deverá acessar o link e seguir, adequadamente, as instruções que constarão na tela para a efetivação do cadastro. O encerramento do prazo para as inscrições será às 23h59min do próximo dia 3 de fevereiro.

Os candidatos, segundo a publicação, serão contratados para exercício, em caráter temporário, sob o regime de suplência, da função de docente, por intermédio da atribuição de aulas complementares ou de convocação, nas vagas puras surgidas no decorrer do ano letivo. A convocação, por sua vez, será feita em substituição ao professor titular e de acordo com a carga horária do respectivo cargo.

