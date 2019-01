Estado divulga resultado de cadastro dos professores temporários

O Governo do Estado divulgou nesta quarta-feira (23), no Diário Oficial do Estado (DOE) o cadastro de professores temporários para contratação da rede estadual de ensino em 2019. Os profissionais irão exercer a funções com a educação básica (REE).

Além de trabalhar na rede estadual de ensino, os professores cadastrados podem ser chamados para desenvolver e auxiliar programas e projetos educacionais da Secretária de Estado de Educação (SED), como educação de jovens e adultos (EJA), entre outros.

Os candidatos serão contratados para lecionar em caráter temporário, por intermédio de convocação e atribuição a aula complementares. As vagas surgiram no decorrer do ano letivo e o professor poderá substituir profissionais titulares e com carga horária referente ao respectivo cargo.

