Processo seletivo para professores temporários encerra inscrições hoje

A Prefeitura Municipal de Batayporã abriu processo seletivo de cadastramento e seleção para o cadastro reserva de professores temporários. Os interessados devem ficar atentos, já que as inscrições encerram neste domingo (30).

O processo seletivo é destinado a compor o cadastro reserva de professores temporários para o ano de 2019, em substituição a professores afastados. A remuneração mensal para os cargos de professores, se dará na classe A, de acordo com o nível de formação. De acordo com tabela da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), a remuneração inicial para professores de classe A é de R$ 2.026,39 para 20 horas semanais.

Confira as vagas disponíveis e os requisitos:

Professor de Educação Infantil – Profissionais de Educação com graduação em Pedagogia ou Normal Superior para contratação temporária para atuarem na Educação Infantil;

Professor do Ensino Fundamental anos iniciais – Profissionais de Educação com graduação em Pedagogia ou Normal Superior para contratação temporária para atuarem no Ensino Fundamental;

Professor EJA Etapas I e II – Profissionais de Educação com graduação em Pedagogia ou Normal Superior para contratação temporária: Professores contratados (para atuarem na EJA Etapas I e II);

Intérprete de Libras – Apresentação de documento que comprove a certificação de proficiência no uso e no ensino de Libras;

Professor de Língua Inglesa, Arte, Educação Física, Produções Interativas – Graduação com Licenciatura na área pretendida;

Professor de Apoio – Licenciado em Pedagogia ou Normal Superior e Especialista em Educação Especial e ou Psicopedagogia (para atuar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental);

Para se cadastrar, os professores devem acessar o link Cadastramento de Professor Temporário e seguir as instruções.

