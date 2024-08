Profissionais de saúde concursados são nomeados para atuação no Regional

Os profissionais aprovados no concurso público da Fundação Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul (FUNSAU/MS), para atuação no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) foram nomeados pelo Governo do Estado nesta quarta-feira (28), por meio do Diário Oficial do Estado (DOE).

São 222 novos servidores, sendo 20 auxiliares de serviços hospitalares, 5 fonoaudiólogos, 5 assistentes sociais, 15 fisioterapeutas, 4 psicólogos, 10 farmacêuticos, 2 farmacêuticos bioquímicos, 2 biomédicos, 30 enfermeiros, 1 nutricionista, 30 médicos, 5 agentes condutores de veículos, 15 agentes de serviços hospitalares, 20 agentes de farmácia, 45 técnicos de enfermagem, 3 técnicos de laboratório e 9 técnicos em radiologia.

“Das 279 vagas ofertadas no concurso foram preenchidas 222. Após a nomeação, será publicada a convocação para a inspeção e posse”, explicou a gerente de Gestão de Pessoas do HRMS, Elisandra Kunzler Bronzoni.

A diretora-presidente da FUNSAU/MS, autarquia responsável pela administração do HRMS, dra. Marielle Alves Corrêa, comemora a nomeação dos profissionais e destaca o empenho da direção para o preenchimento das escalas vagas, bem como melhorar o atendimento oferecido à população.

“É notório que enfrentamos, diariamente, uma demanda que excede a nossa capacidade instalada. Estamos empenhados em preencher as escalas vagas e diminuir a sobrecarga dos profissionais que tanto se dedicam para oferecer um atendimento de qualidade aos nossos pacientes. Além do concurso público, recentemente foram abertos processos seletivos para contratação emergencial de profissionais de enfermagem totalizando 142 vagas para assistência ao paciente, sempre observando o limite prudencial de contratações previsto na Lei 5.175/2018”, destacou.

Dentro das próximas semanas devem ocorrer a convocação e posse dos profissionais nomeados.

