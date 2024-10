Em semana de conscientização, Saúde e Bem-Estar aborda prevenção ao câncer bucal

Marcando o início da Semana Nacional de Prevenção ao Câncer Bucal, o programa Saúde e Bem-Estar com o Dr. Plácido Menezes, recebe profissionais com vasta experiência no assunto nesta sexta-feira (1°).

A Dra. Rosana Giordano, conselheira e Presidente da Comissão de Câncer bucal, participou de inúmeros congressos internacionais e nacionais pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO), juntamente com a Dra. Gabriela Chicrala Toyoshima, membro da Comissão de Câncer Bucal do do Conselho Regional de Odontologia e professora na UFMS.

Profissionais irão falar sobre a atenção que a população deve ter com sinais que podem aparecer repentinamente e que podem ser início de câncer bucal e o uso de cigarros e cigarros eletrônicos.

A entrevista estará disponível a partir das 18h desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também